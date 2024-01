Bridgestone al CES 2024 con diverse novità per le flotte

Bridgestone sarà presente al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, che andrà in scena dal 9 al 12 gennaio 2024, per presentare i prodotti e le soluzioni di mobilità realizzate per il segmento commerciale e per discutere su diverse tematiche con partner strategici.

Per quanto riguarda le proposte relative ai prodotti commerciali del brand durante la manifestazione, segnaliamo l'offerta di pneumatici di qualità superiore che, abbinata a soluzioni di assistenza e strumenti di gestione delle flotte (Bridgestone Fleetcare), consente di migliorare la sostenibilità e l'efficienza di quest'ultime, massimizzandone la sicurezza e la produttività. Tutto questo avviene utilizzando la tecnologia ENLITEN per la progettazione dei pneumatici, per offrire eccellenza in termini di durata della carcassa, ricostruibilità, resistenza al rotolamento e usura. Mediante la ricostruzione di pneumatici, che consente alle flotte di prolungare la vita del prodotto e di contribuire agli obiettivi di sostenibilità. Con la gestione della manutenzione programmata e non programmata e l'innovativa assistenza mobile in loco. Rendendo i pneumatici più più "intelligenti" attraverso il monitoraggio in tempo reale; e fornendo soluzioni end-to-end per la gestione delle flotte, sfruttando piattaforme sofisticate per aiutare a mantenere i veicoli, i beni e i conducenti sicuri, al fine di operare in modo efficiente. Nell'area del CES dedicata a Bridgestone verrà ospitata l'organizzazione no-profit Truckers Against Trafficking (TAT), e, nell'occasione, ci sarà il debutto della nuova tecnologia TAT, che renderà più facile segnalare i segni della tratta di esseri umani sulle strade. Oltre ad una tavola rotonda con TAT, in programma per il 9 gennaio, al fine di discutere tale problematica; il 10 gennaio è previsto un incontro con la società di autotrasporti a guida autonoma Kodiak Robotics, per discutere sulla massimizzazione della sicurezza e della produttività delle flotte; quindi l'11 gennaio Bridgestone si unirà a Penske per una conversazione sulle sfide del settore che mira a raggiungere obiettivi ambiziosi in materia di sostenibilità ed efficienza energetica.

Gli ospiti dello stand, inoltre, avranno l'occasione di rivivere le gesta dei team universitari giunti in Australia da tutto il mondo, per la Bridgestone World Solar Challenge, mediante l'obiettivo di Eclipse ÉTS dell'École de Technologie Supérieure (ÉTS) di Montreal.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA