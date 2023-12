Pirelli ha premiato i 5 migliori fornitori nel Supplier Day

Nel corso del Pirelli Supplier Day, dedicato ai fornitori dell'azienda, che si è svolto, nell'edizione 2023, presso il quartier generale del brand, a Milano, sono state premiate le 5 aziende, tra le 70 ritenute "strategic suppliers".

Nello specifico si tratta della Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co. Ltd, fornitore di stampi per la vulcanizzazione, per la categoria sostenibilità; della Quechen Silicon Chemical Co., Ltd, fornitore di silice, per quella relativa alla qualità; della VI-grade GmbH, fornitore di simulatori virtuali, per l'innovazione; della ABRASIVI & ADESIVI, fornitore di nastri adesivi, per la performance; mentre alla Indorama Ventures Mobility Cremona S.p.A, fornitore di materiali tessili di rinforzo, è andato l'Excellence Award.

Inoltre, è stato sottolineato l'approccio Open Innovation di Pirelli, che prevede il coinvolgimento di fornitori, università e innovation hub, al fine di ottenere un processo d'innovazione nella realizzazioni di nuovi prodotti, che tenda a valorizzare in maniera crescente i nuovi materiali bio-based, riciclati ed i nanopolimeri innovativi. Una scelta che rispecchia l'intento del brand di diventare carbon neutral entro il 2030.

"La nostra azienda si pone sempre obiettivi ambiziosi che non sarebbero possibili senza il supporto di chi lavora al nostro fianco - ha commentato Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli - la condivisone con tutta la catena di approvvigionamento dei valori e dei target aziendali ci permette di migliorarci sempre, in particolare nel campo della sostenibilità e dell'innovazione".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA