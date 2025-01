Renault Symbioz, la massima efficienza dell'E-Tech full hybrid

Efficiente ed economica all'utilizzo, la motorizzazione E-Tech full hybrid 145 disponibile su Renault Symbioz offre tutto il comfort e la silenziosità della guida elettrica in città, senza vincoli di ricarica. La tecnologia E-Tech full hybrid, per cui sono stati depositati oltre 150 brevetti e che può contare sull'esperienza Renault in Formula 1, soprattutto a livello di rigenerazione e recupero energetico, offre dinamicità ed efficienza.

La sua architettura ibrida cosiddetta "serie-parallelo" comprende due motori elettrici (un e-motor da 36 kW ed un motorino di avviamento ad alta tensione di tipo HSG - High-Voltage Starter Generator - da 18 kW) ed un motore termico benzina 4 cilindri da 1.6 litri e 69 kW (94 cv), associati ad una trasmissione multimode intelligente con innesto a denti senza frizione e ad una batteria da 1,2 kWh.

La trasmissione ha 4 rapporti per il motore benzina e 2 rapporti per il motore elettrico principale. La motorizzazione E-Tech full hybrid 145 offre, quindi, fino a 14 possibili abbinamenti di funzionamento tra motore termico e motore elettrico, per un rendimento energetico ottimizzato.

L'avviamento avviene sempre in modalità elettrica ed è possibile circolare in città fino all'80% del tempo in modalità 100% elettrica, con una riduzione dei consumi che può arrivare fino al 40% in ciclo urbano rispetto ai classici motori termici benzina. In autostrada, invece, l'architettura del gruppo motopropulsore permette al motore termico di azionare direttamente le ruote, senza alcuna dispersione. La tecnologia Renault consente a Symbioz di registrare i migliori consumi in ogni circostanza, con un ciclo WLTP stimato a 4,6 l/100 km.

Dal lancio, il gruppo motopropulsore non ha mai smesso di essere ottimizzato, soprattutto a livello di gestione software, per migliorare i consumi e il comfort di utilizzo, soprattutto in autostrada. Come nuova Clio e nuovo Captur, anche Symbioz dispone della nuova funzione E-Save, che si attiva premendo un pulsante situato a sinistra del volante e che consente di migliorare il comfort di guida e di ottimizzare i consumi, mantenendo il livello di carica della batteria ad un minimo del 40%, in modo da poter sempre contare su sufficiente energia elettrica per affrontare le salite senza perdita di velocità ed effettuare sorpassi potendo contare solo sul motore elettrico.

Symbioz può, inoltre, contare sulla guida ibrida predittiva, che consente il massimo utilizzo dell'energia elettrica rispetto all'energia termica, a vantaggio dei consumi.

