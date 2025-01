Wec, Bmw è pronta a lottare per la vittoria tra le hypercar

Dopo un 2024 di apprendistato, il team Wrt mira a competere per la vittoria nella categoria hypercar del Wec, acronimo di World Endurance Championship, nel 2025. Infatti, nel finale della scorsa stagione, la M V8 Hybrid ha dimostrato una crescita notevole, ottenendo un secondo posto nella 6 ore del Fuji con Dries Vanthoor, Raffaele Marciello e Marco Wittmann. Lo stesso equipaggio ha sfiorato il podio nell'ultimo appuntamento, in Bahrein, prima di concludere la gara al quinto posto.

A queste prestazioni si aggiunge quella più recente, maturata nella 24 Ore di Daytona della serie IMSA, dove la hypercar della casa dell'Elica ha ottenuto la pole position ed il quarto posto in gara, con il podio sfumato per un incidente avvenuto nel finale della competizione.

Tutti segnali che evidenziano uno sviluppo efficace, e portano ad accrescere le aspettative per la nuova stagione quando Vanthoor e Marciello saranno affiancati da Kevin Magnussen, che andrà a completare il nuovo equipaggio della M V8 Hybrid numero 15, portando tutta l'esperienza maturata in F1.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA