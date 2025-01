La Gdf scopre furto d'auto prima della denuncia a Ravenna

In seguito a manovre avventate con il rischio di investire alcuni pedoni, a Ravenna la guardia di Finanza ha intimato l'alt all'incrocio tra via Castel San Pietro e via Ravegnana al conducente di una Fiat 500 poi risultata rubata. L'uomo è però fuggito: ma qualche centinaio di metri dopo, a causa del traffico, ha deciso di abbandonare l'auto lunga la strada e di dileguarsi a piedi. I successivi controlli dei militari hanno consentito di individuare i proprietari del mezzo ancora ignari del furto subito.



