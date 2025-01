Isotta Fraschini Fenc, in vendita uno dei cinque esemplari

All'epoca era all'avanguardia e oggi rappresenta un pezzo di storia dell'automobilismo italiano: è la Isotta Fraschini Fenc, un'auto prodotta dal 1908. Ora in vendita su Car & Classic uno dei cinque esemplari rimasti al mondo, quello con il telaio numero #6007, al prezzo di 450.000 euro.

La casa automobilistica Isotta Fraschini è stata fondata nel 1900 da Cesare Isotta e dai fratelli Vincenzo, Oreste e Antonio Fraschini, e subito si è distinta nel panorama automobilistico mondiale per la raffinatezza meccanica delle proprie creazioni, per la qualità della progettazione e dei materiali e per il design elegante.

La Isotta Fraschini Fenc nasce come versione sportiva dell'Isotta Fraschini FE nel 1908 e introduce alcune innovazioni estetiche ma anche soluzioni tecniche all'avanguardia adottate in seguito anche da altri costruttori. Ricordiamo, per esempio, la scelta del monoblocco a 4 cilindri in linea con albero a camme in testa, valvole in testa, di 1320cc con cambio manuale a quattro velocità più la retromarcia.

Inoltre, tra le altre caratteristiche del modello, a trazione posteriore, vi sono il telaio a longheroni e traverse in acciaio, le sospensioni ad assale rigido con balestre semiellittiche, il peso di soli 600 kg grazie anche alla carrozzeria in alluminio, i freni a tamburo sulle ruote anteriori e a nastro agenti sulla trasmissione, frizione a cono in pelle, raffreddamento a liquido e accensione a manovella.

All'epoca della sua produzione si ritiene che le Fenc non abbiano superato le cento unità realizzate e oggi ne sono censite in totale cinque esemplari, dei quali un altro si trova in Italia, uno negli Stati Uniti d'America e due in Australia, a Melbourne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA