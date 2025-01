Acea all'Ue, 'noi impegnati sulle auto green, ma fare presto'

"L'industria automobilistica dell'Ue rimane pienamente impegnata e investita economicamente nella transizione verso una mobilità a zero emissioni ma l'unico modo per far sì che questa transizione abbia successo è renderla una trasformazione guidata dal mercato e dalla domanda: il prossimo piano d'azione deve essere costruito su questa premessa". Lo sottolinea il presidente dell'Associazione europea dei costruttori di auto, Ola Kallenius, dopo la partecipazione della stessa Acea al Dialogo strategico sul futuro dell'automotive. L'associazione rappresenta 16 principali produttori di automobili, furgoni, camion e autobus con sede in Europa, tra cui Stellantis, Bmw, Mercedes-Benz, Nissan, Renault Group, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group e Volvo Group. I membri dell'Acea hanno sottolineato in una nota che, affinché questo dialogo abbia successo, "i futuri incontri e discussioni devono coinvolgere attivamente tutti i produttori e i fornitori con impronte industriali sostanziali in Europa e tutti i filoni di lavoro tematici devono riflettere la prospettiva unica del segmento heavy-duty".



