In Spagna protesta dei tassisti contro il caro assicurazioni

In Spagna sono in corso proteste dei tassisti contro gli "aumenti esorbitanti" delle polizze assicurative. Come mostrano immagini delle tv iberiche, migliaia di lavoratori del settore hanno aderito a manifestazioni organizzate in alcune città, convocati da diverse associazioni di categoria a partecipare a marce lente sui loro veicoli in programma fino alle ore 14 circa.

Le principali manifestazioni sono state organizzate a Madrid e Barcellona: nel primo caso, la protesta si sta sviluppando lungo una delle principali arterie stradali della città, il Paseo della Castellana, mentre nel secondo i taxisti sono partiti dall'aeroporto de El Prat in direzione di diversi punti a nord e sud della città catalana, con l'obiettivo di creare disagi al traffico urbano.

La principale denuncia dei taxisti è che diverse compagnie assicuratrici starebbero applicando polizze "abusive" in quanto applicate sia nel loro caso, sia in quello di conducenti "senza esperienza" attivi su piattaforme come Uber.



