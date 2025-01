Mercedes-Benz C280 Sport entra nel Museo della Stella

Colore verde smeraldo, selleria nella parte centrale in tinta con la carrozzeria con strisce nere laterali e sotto il cofano un gioiello della meccanica come il 6 cilindri a benzina di 2,8 litri da 193 Cv di Stoccarda, la Mercedes-Benz Classe C (modello 202) 280 Sport è la nuova protagonista della collezione dedicata alla berlina media tedesca, sotto i riflettori preso il Museo della Stella, nella Sala 5 dedicata agli "Eroi di tutti i giorni".

Quando fu presentata nel 1993, questa versione era quella di punta della gamma. L'esemplare esposto in Germania, datato 1996, sfoggia un'esclusiva vernice "designo" verde metallizzato (codice 252), anche su paraurti e passaruota come previsto sulle Sport, soluzione cromatica che la rende particolarmente appariscente. Oltre al cambio automatico, prevede sospensioni abbassate di 25 mm e carreggiate allargate rispetto alle altre tre versioni allora in commercio della Classe C, la Classic, la Esprit e la Elegance.



