Asta delle auto confiscate, ricavi per 750 mila euro

Nel 2024 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha bandito aste pubbliche per l'assegnazione di 64 auto confiscate dallo Stato. Le aste, effettuate dall'Agenzia dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 61 del 2023, sono servite a finanziare interventi a favore degli abitanti dei territori alluvionati della Regione Emilia-Romagna. Bandite in cooperazione con l'Istituto Vendite Giudiziarie territorialmente competente, le aste hanno portato all'incasso di 750.051,85 euro. All'asta svariate auto di lusso come le Porsche, le Maserati, le Bmw, le Mercedes, le Audi, le Land Rover. Assegnata a 50 mila euro anche una Rolls-Royce Phantom.

La prossima asta sarà bandita entro i prossimi due mesi, non appena si raggiungerà un numero sufficiente di automobili a seguito dei nuovi provvedimenti di confisca. Il bando pubblico sarà reso noto nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Avvisi di vendita all'asta" del sito web www.adm.gov.it. La vendita dei beni sarà sempre affidata, in qualità di commissionario, all'Istituto Vendite Giudiziarie territorialmente competente (IVG), ai sensi dell'articolo 250 del Regolamento UE 2447/2015 e dell'articolo 75 del decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141. L'IVG procederà mediante gara telematica per ciascun lotto separato, accessibile dal sito: ivgroma.fallcoaste.it (o corrispondente per altri Istituti provinciali).



