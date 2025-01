A lezione di transportation design allo IAAD di Torino

E' un appuntamento con le nozioni di design applicate al mondo delle auto, quello fissato per venerdì 31 gennaio, dalle ore 10 alle 12, allo IAAD di Torino, per un incontro dedicato alla origini dei primi corsi di transportation design in Italia e del loro fondatore Rudyard Hamnett, designer del Centro Stile Fiat, scomparso la scorsa primavera.

Per l'occasione, attraverso la testimonianza dei primi studenti e docenti IAAD, si ripercorrerà la trasformazione del mondo del design dei mezzi di trasporto dagli anni '70 ad oggi, analizzandone punti di valore e criticità. Parteciperà all'incontro anche Giampiero Briguglio, creative chief interior designer Pininfarina, diplomato IAAD e attuale docente nella struttura.

Presenti anche Fabio Filippini, fondatore Accaeffe Creative Consulting ed ex direttore design Pininfarina, Carlo Gaino, fondatore Synthesis Design e docente IAAD, Aldo Garnero, designer e docente IAAD, Susanna Hamnett, moglie di Rudyard Hamnett e Tateo Uchida, titolare Forum Ricerche e Progetti, commissario Tesi IAAD.

L'incontro sarà moderato da Luca Borgogno, direttore strategico dipartimento IAAD di Transportation Design e chief automotive Officer @MARC-Huawei.

