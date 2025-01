Renault 5 Turbo, fino a 350 CV con la Maxi da rally

Il DNA della Renault 5 Turbo 3E, 100% elettrica, si ritrova nella versione da corsa della 5 Turbo che debuttò, quasi in sordina, nei rally, nel lontano 1979. Già nel 1980 però, nella versione Gruppo 4 per poco non conquistò il successo nel Tour de France con l'equipaggio composto da Jean Ragnotti e da Jean-Marc Andrié. La prima vittoria della piccola transalpina arrivò nel 1981, al Rally di Montecarlo, sempre con Ragnotti e Andrié nell'abitacolo. I due protagonisti contribuirono anche allo sviluppo della Renault 5 Turbo Cévennes, una specie di Gruppo 4 realizzata per far correre i privati.

La storia della versione da corsa della piccola Turbo continuò nel 1983, con l'arrivo della più potente Tour de Corse, pensata per il Gruppo B, e dalla potenza di 240 CV, ma toccò l'apice con la Maxi, realizzata per la stagione 1985, che, grazie alla cilindrata di 1.526 cm3, arrivò ad erogare ben 350 CV. Forte di una massa di appena 905 kg, la Maxi fu l'ultima versione della Renault 5 Turbo da rally, visto che l'abolizione delle Gruppo B, a causa di tragici eventi, fece desistere la casa della losanga dal realizzare la Renault 5 Turbo Maxi Plus con l'ormai imprescindibile trazione integrale.

Oggi, la Renault 5 Turbo 3E, è una Maxi dell'era moderna, pronta a far rivivere le emozioni dell'antenata in chiave elettrica.



