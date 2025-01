Motori e cultura per il programma del Volvo Studio Milano

Svelato il ricco calendario, tra motori e cultura, del Volvo Studio Milano per il 2025. Il tema e filo conduttore che guiderà la programmazione dello spazio milanese, tra musica e tanto altro, sarà il concetto di 'Possibile Adiacente' inteso come interazione in chiave di creatività artistica ed espressione della persona.

Il programma culturale del Volvo Studio Milano vede confermati partner come Triennale Milano, La Milanesiana, BAM - Biblioteca degli Alberi Milano progetto di Fondazione Riccardo Catella, BASE Milano e Ponderosa Music&Art. Completano il quadro delle collaborazioni Viasaterna, Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e Food Ensemble.

Alla presenza di Chiara Angeli, direttore commerciale Volvo Car Italia e responsabile delle attività del Volvo Studio Milano, Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano e numerosi rappresentanti dei partner coinvolti, il programma 2025 è stato raccontato durante un incontro presso lo stesso Volvo Studio.

"Sono particolarmente soddisfatta - ha detto Chiara Angeli - del nuovo programma del Volvo Studio Milano. Ogni anno cerchiamo di migliorarci proponendo progetti che stimolano la creatività artistica e valorizzano i giovani talenti. Credo che anche questa volta abbiamo centrato l'obiettivo".

Analogamente a quanto accaduto negli anni scorsi, anche per il 2025 Volvo Studio Milano propone un tema di carattere filosofico/scientifico al quale i progetti artistici in programma si devono richiamare, come spunto di riflessione e di creatività. Il tema individuato è quello de Possibile Adiacente, teoria formulata nel 2002 dal biochimico statunitense Stuart Kauffman.

Nel palinsesto 2025 di Volvo Studio, arte e musica saranno i filoni principali, tra conferme e nuove idee. Se Triennale Milano presenterà al Volvo Studio Milano la quarta edizione di 'Esplorazioni. Un viaggio tra danza, parola e musica', nelle giornate dal 10 al 12 giugno sarà La Milanesiana ad animare gli spazi milanesi di Volvo. Non mancheranno i sei appuntamenti di BAMoff, curati da BAM Biblioteca degli Alberi Milano.

Spazio anche alla collaborazione con BASE Milano con la terza edizione di 'Rumore in Studio' e il nuovo progetto TANDEM. La collaborazione con Ponderosa Music&Art produrrà quest'anno un insieme di progetti musicali, oltre a JAZZMI e Piano City Milano, con formati ad hoc per Volvo Studio Milano che investono nuove creatività.



