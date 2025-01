Renault Symbioz, linee compatte che celano spazio e abitabilità

Compatta ma spaziosa, tecnologica per la massima connettività ma anche per il massimo comfort di bordo. Renault Symbioz completa la proposta della casa della Losanga nel segmento C e ''si inserisce perfettamente all'interno della tradizione delle voiture à vivre della marca.

Si tratta di auto progettate per il comfort e per il benessere di tutta la famiglia, sia in città che per i lunghi viaggi''.

Paola Repaci, communication manager Renault Group, Renault e Mobilize, introduce le caratteristiche principali che stanno decretando il successo del modello Full Hybrid della marca.

Quello che vale la pena sottolineare, in primis, come ribadito da Paola Repaci, è sicuramente ''la compattezza delle dimensioni, perché parliamo di una lunghezza di soli 4,41 m, tanta abitabilità a bordo e questo grazie alla panchetta posteriore che scorre di 16 cm e che consente uno spazio per le ginocchia ai posti posteriori che è il migliore del mercato: parliamo di 22 cm oppure, se totalmente avanzata, lascia spazio a tutti i bagagli di cui una famiglia ha bisogno per un lungo viaggio e quindi si arriva a ben 624 litri di capacità del bagagliaio, che diventano fino a oltre 1.580 con i sedili posteriori ribaltati''.

Non solo estetica riconoscibile e, allo stesso tempo, funzionale ma anche tanta tecnologia a bordo: ''Nuova Symbioz è un concentrato di tecnologia, è il meglio della tecnologia Renault del segmento C. A partire dal tetto Solarbay che è panoramico ed è stato progettato in collaborazione con Saint-Gobain: questo tetto si schiarisce o si opacizza per segmenti, quindi può essere totalmente trasparente o totalmente opaco oppure trasparente ai posti anteriori e opaco ai posti posteriori e viceversa, e questo per consentire ad una famiglia che parte in viaggio, di godere della giornata come lo desidera, senza rinunciare al comfort termico ottimale a bordo''.

Video Comfort, tecnologia ed efficienza, i punti di forza di nuova Symbioz





Tecnologia vuol dire anche massima connettività, per sentirsi a proprio agio a bordo dell'auto, come a casa: ''Abbiamo Google integrato nell' OpenR Link, un sistema che conosciamo ormai anche da altri modelli della gamma Renault e che prevede oltre 50 applicazioni, e poi Google Maps, Google Assistant e Google Play: disponiamo di tutti i servizi che fanno parte della nostra connettività nella vita quotidiana'' ha aggiunto la communication manager Renault. Innovativa e rivoluzionaria nella forma ma anche nella sostanza, grazie all'efficiente motorizzazione E-Tech Full Hybrid da 145 CV che registra 4,7 l/100 Km in termini di consumi con emissioni davvero contenute (105 g/km CO2): tutto questo, abbinato ad una gamma che si articola sugli allestimenti Evolution, Techno, Esprit Alpine e Iconic, con prezzi a partire da 32.100 euro.

