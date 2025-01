Hyundai Ioniq 6 si distingue al P3 Charging Index 2024

Le prestazioni in fatto di ricarica di Hyundai Ioniq 6 si sono distinte in occasione del P3 Charging Index 2024 conquistando il secondo posto assoluto e il primo nella categoria premium. L'evento è quello sviluppato dal Gruppo P3 nel 2019 e che mette a confronto le prestazioni di ricarica dei veicoli elettrici.

Per la sua sesta edizione, P3 ha analizzato 22 veicoli completamente elettrici, suddivisi tra le due categorie premium e luxury. Grazie alla tecnologia a 800 Volt che solo Hyundai Motor Group offre nel mercato mainstream, la berlina 100% elettrica in versione Rwd Long Rang), ha confermato le sue capacità di carica ultrafast ed in appena 20 minuti è stata in grado di ricaricare energia sufficiente per 346 km di autonomia.

Il risultato è reso possibile anche dal design single-curved che rende la Ioniq 6 una delle auto più aerodinamiche a livello mondiale. Questo risultato colloca il modello al secondo posto della classifica complessiva, immediatamente dietro a un competitor che appartiene però alla categoria luxury e prezzo di listino oltre i 100 mila euro.

Il P3 Charging Index prende in esame il comportamento di ricarica nella finestra compresa tra il 10% e l'80% di stato di carica (SoC), intervallo in cui i veicoli elettrici generalmente ricaricano più rapidamente. L'indice valuta quanti chilometri di autonomia reale possono essere ricaricati in intervalli di 10 o 20 minuti presso stazioni di ricarica rapida, considerando i consumi reali misurati nell'ADAC Ecotest.



