Dacia Sandriders, una tappa al termine della Dakar 2025

Mancano solo 134 chilometri, nel deserto di Shubaytah, alla conclusione della 47° edizione della Dakar, prima uscita ufficiale del team Dacia Sandriders in questa gara. La priorità è giungere alla linea del traguardo posta nel bivacco di Shubaytah, ma questo non impedisce agli equipaggi composti da Nasser Al-Attiyar ed Édouard Boulanger e Cristina Gutiérrez con Pablo Moreno di dimostrare una volta di più quanto possono essere rapidi nella tappa numero 12, quella composta soprattutto da tratti percorsi ad alta velocità.

Oltre ad arrivare al traguardo, Al-Attiyah e Boulanger hanno dimostrato competitività con il secondo miglior tempo nella Tappa 11, quando hanno completato la prova sulle dune sabbiose dell'Empty Quarter in Arabia Saudita in 4h20m08s, a soli 41s dal team più veloce.

Prima dell'ultima tappa del Rally Dakar 2025, il cinque volte campione della Dakar, Al-Attiyah, e il suo navigatore Boulanger si trovano in quarta posizione assoluta e sperano di portare a casa un buon numero di punti nel FIA W2RC. Al-Attiyah punta ancora anche al record di 50 vittorie di tappa nel Rally Dakar dopo aver segnato il tempo più veloce nella Tappa 9, in quella che è stata la prima vittoria di tappa dei Dacia Sandrider in questa gara. Al momento questo record è detenuto da Stéphane Peterhansel e Ari Vatanen.



