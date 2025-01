Dacia Spring è un successo commerciale con la spina

Un successo commerciale fatto di zero emissioni e mobilità elettrica accessibile a tutti, quello di Dacia Spring, ovvero il primo modello 100% elettrico di Dacia che anche nella sua rinnovata versione punta a mantenere il ruolo di leader tra le citycar più vendute in Italia.

Lanciata nel 2021, la piccola con la spina di Dacia ha conseguito numerosi premi. Con la sua efficienza energetica e carbon footprint, ad esempio, nel 2022 ha ottenuto il voto massimo di 5 stelle assegnato dall'ente europeo indipendente Green NCAP.

Il favore del pubblico, dal lancio del modello ad oggi, ha potuto contare sulle capacità di soddisfare le esigenze di una mobilità a zero emissioni semplice, accessibile ed efficiente. I dati trasmessi tramite la connettività dell'auto dimostrano che i percorsi quotidiani effettuati dagli utenti di Spring sono in media di 37 km a una velocità di 37 km/h. Nel 75% dei casi, la ricarica avviene a domicilio.

Dacia Spring non ha mai smesso di evolversi dal lancio, acquisendo in particolare una nuova brand identity nel 2022, seguita da una motorizzazione più potente da 65 CV nel 2023.

Nuova Spring può oggi contare sul nuovo design Dacia, inaugurato con l'ultima generazione di Duster.

"Potendo contare sul nuovo linguaggio del brand - ha commentato David Durand, direttore del Design di Dacia - Spring conferma più che mai il suo ruolo di componente fondamentale della famiglia DACIA. Le abbiamo conferito un design autorevole e sicuro di sé. Facendo leva sul successo della generazione precedente, Nuova Spring tira fuori il carattere, senza complessi." La metamorfosi è più che evidente all'interno, dove tutti gli elementi sono stati ridisegnati, ma anche all'esterno, dove il tetto è l'unico componente della carrozzeria a essere stato mantenuto rispetto al modello precedente. Intatte le caratteristiche di praticità, con un volume interno più che generoso per il suo segmento. Sempre più versatile nell'uso, poi, Nuova Spring può contare sul motore da 65 CV più prestazionale ma sempre efficiente, grazie al peso ridotto.





