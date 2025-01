Prima tappa vinta dai Dacia Sandriders ieri al Rally Dakar

Dacia Sandriders si sono aggiudicati per la prima volta una vittoria al Rally Dakar e si avvicinano al podio finale. Sfruttando la velocità e le prestazioni di Dacia Sandrider, alimentata con carburante sostenibile, Al-Attiyah e Boulanger, nella tappa del martedì, hanno tagliato il traguardo del percorso di 357 chilometri da Riyad a Haradh in 2h52m59s.

Oltre a offrire ai Dacia Sandriders la prima vittoria di una tappa del Campionato Mondiale FIA di Rally-Raid in questa prova molto impegnativa in Arabia Saudita, Al-Attiyah e Boulanger si sono portati a soli 31 secondi dal podio assoluto a tre giorni dalla fine del rally.

Il pilota del Qatar Al-Attiyah è anche l'unico nella storia del Rally Dakar ad aver conseguito il miglior tempo in una tappa in 18 partecipazioni consecutive a quest'evento. Inoltre, gli basterà vincere un'altra tappa per eguagliare il record al Rally Dakar di 50 vittorie detenuto contemporaneamente da Stéphane Peterhansel e Ari Vatanen.

Al-Attiyah e Boulanger, undicesimo equipaggio a essere partito dalla capitale saudita di Riyad ieri mattina, hanno guadagnato un vantaggio di 37 chilometri. Ma è stato negli ultimi 150 chilometri che sono riusciti veramente a imporsi, conducendo la tappa. Alla fine, si sono portati a casa la vittoria con un distacco di 2m47s.

Partiti in 12° posizione, Cristina Gutiérrez e Pablo Moreno hanno invece superato alcuni problemi di navigazione stabilendo il nono miglior tempo della giornata sulla Dacia Sandrider n. 212.

