Podio sempre più vicino per i Dacia Sandriders alla Dakar

Le prestazioni dei Dacia Sandriders al loro primo Rally Dakar si avvicinano al podio. Dopo aver conquistato il quarto miglior tempo domenica, nella tappa di Al-Duwadimi, Al-Attiyah e Boulanger hanno cominciato l'ultima settimana della stagione 2025 del Campionato Mondiale FIA di Rally-Raid ieri mattina (lunedì) in quarta posizione in classifica generale, a 11 minuti dal ultimo podio.

Concludendo in un tempo di 5h03m11s la Tappa 8, un percorso di 488 chilometri da Al-Duwadimi a Riyad, sono riusciti a ridurre considerevolmente il distacco a soli 5m19s a quattro giorni dalla fine della gara. Alla guida della Dacia Sandrider n. 200 alimentata a carburante sostenibile, Al-Attiyah e Boulanger si sono aggiudicati l'undicesimo miglior tempo.

Partiti tre posizioni più indietro con la Dacia Sandrider n.

212, Cristina Gutiérrez e Pablo Moreno hanno concluso la Tappa 8 in 5h05m23s, registrando il 12° tempo. La Tappa 8, che si svolge su un terreno molto variegato che comprende tratti rocciosi, colline, canyon e dune di sabbia, ha messo in difficoltà anche i navigatori e a dura prova i Dacia Sandriders da un punto di vista meccanico.

"È stata una giornata molto dura - ha commentato Nasser Al-Attiyah - e a volte siamo stati gli apripista, cosa non facile. Quando è sopraggiunto Yazeed (Al- Rajhi), aveva una bella traiettoria e noi lo abbiamo seguito. Fino alle dune lo avevamo superato, ma è stato davvero difficile, per cui sono contento di essere giunto a fine giornata".

