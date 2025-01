Hyundai America a caccia di vittorie sulle piste dell'IMPC

Hyundai Motor America ha annunciato di essere pronta a tornare in pista nella stagione 2025 dell'IMSA Michelin Pilot Challenge (IMPC), a caccia del sesto titolo consecutivo nel campionato dei costruttori, a bordo di Elantra N TCR. Hyundai sarà ancora una volta rappresentata da Bryan Herta Autosport (BHA), Victor Gonzalez Racing e dalla novità rappresentata da Pegram Racing.

La stagione 2025 di Hyundai sulle piste americane presenta un misto di veterani esperti e promettenti nuovi arrivati tra i piloti convocati. Secondo nel Campionato IMPC dell'anno scorso, Mason Filippi e Mark Wilkins hanno ottenuto 19 vittorie collettive nell'IMSA Michelin Pilot Challenge (IMPC) e tornano come piloti chiave. Filippi, insieme a Wilkins, Bryson Morris e il campione del TCR 2023 Harry Gottsacker, portano una significativa esperienza IMPC al team.

Aggiungendo nuovi talenti, Hyundai accoglie Maddie Aust, conosciuta per la sua vasta esperienza di corse SRO, e Suellio Almeida. Insieme, questa formazione consolida la formazione di Bryan Herta Autosport per la stagione 2025.

Una nuova aggiunta alla griglia IMPC per la stagione 2025 è poi la coppia padre-figlia composta da Larry e Riley Pegram. La coppia piloterà la vettura numero 72, per il loro debutto nella serie sotto la bandiera Pegram Racing.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA