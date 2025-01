Rally Monte-Carlo, l'impresa di Ari Vatanen del 1985

Mancano esattamente dieci giorni al via del Rally Monte-Carlo 2025, il classico appuntamento di apertura del World Rally Championship.

Tante le novità per la nuova stagione ma anche tanti i ricordi e gli aneddoti di questo evento sportivo, da sempre ricco di compi di scena, come quello del gennaio del 1985, quando Ari Vatanen compì un'impresa leggendaria.

Quell'edizione è diventata famosa non solo per le sue condizioni estremamente difficili, ma anche per il risultato che sembrava impossibile: la vittoria di Ari Vatanen al volante della Peugeot 205 T16, auto particolarmente potente, con un motore turbo da 1.8 litri che erogava circa 200 cavalli, ma il suo vantaggio più grande era proprio la trazione integrale, che le permetteva di affrontare le strade ghiacciate e scivolose del Monte-Carlo con una certa stabilità.

Nonostante le doti della Peugeot 205 T16, le aspettative non erano tutte dalla parte di Vatanen, soprattutto considerando il dominio di vetture con trazione integrale come l'Audi Quattro e delle performanti Lancia Rally 037 a trazione posteriore.

Tuttavia, Ari Vatanen stava dominando il Rally di Monte Carlo 1985 con un vantaggio di tre minuti sulla concorrenza e a 14 prove speciali rimanenti, sembrava che la vittoria fosse ormai alla sua portata. Ma il rally, come spesso accade, aveva in serbo delle sorprese inaspettate.

Infatti, al controllo orario di Gap, cittadina francese situata nel cuore delle Alpi francesi, il copilota di Vatanen, Terry Harryman, timbrò al minuto sbagliato riportando una penalità di otto minuti e quel margine di vantaggio di tre minuti, che sembrava un comodo cuscinetto, si trasformò in un deficit di cinque minuti.

Il pilota tedesco Walter Röhrl con la sua Audi Quattro prese la testa alla classifica mentre il rally entrava nella fase decisiva con la tappa verso Sisteron, la quale segnava l'inizio del tratto meridionale della gara.

Vatanen con la sua determinazione iniziò a guadagnare terreno nei successivi chilometri cronometrati e alla fine riuscì a compiere una rimonta incredibile e vinse il rally.

Oggi, 40 anni dopo, quella vittoria di Vatanen rimane una delle più celebri imprese nel mondo del rally, una gara che cambiò il corso degli eventi a causa di un errore, ma che alla fine vide un grande campione prevalere grazie alle sue doti di guida.

