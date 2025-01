Dakar, Stilo conclude la prima settimana con una tripletta

La qualità italiana fa breccia alla Dakar 2025. Dopo i primi sette giorni di gara, Stilo, azienda con sede in provincia di Bergamo e conosciuta a livello mondiale nella progettazione, creazione e distribuzione di caschi da competizione, conquista le prime tre posizioni del podio virtuale della gara.

Terminata la quinta tappa della Dakar 2025, gli equipaggi possono riposare dato che oggi, venerdì 10 gennaio, è il rest day, ovvero il giorno di riposo per ritrovare le energie necessario per concludere la gara più dura al mondo. Ma è anche giornata di riflessioni sui risultati finora conquistati e i tecnici dell'azienda italiana Stilo sorridono vedendo il podio temporaneo composto da equipaggi che vestono caschi made in Italy.

"I risultati di oggi sono una testimonianza del talento e della determinazione dei nostri piloti e team, oltre che della qualità senza compromessi delle attrezzature Stilo" ha dichiarato Paolo Bonetalli, Managing Director di Stilo, proseguendo:"La Dakar è il terreno di prova definitivo, e siamo entusiasti di vedere i caschi Stilo performance impeccabili in condizioni così difficili. Congratulazioni a tutti i piloti e team, e un grande grazie al nostro Racing Service, il cui lavoro eccezionale sul campo garantisce che i nostri piloti possano contare sul miglior supporto e attrezzatura durante tutta la rally. Guardiamo ora alla seconda settimana di competizione e auguriamo a tutti i nostri piloti il meglio per questa fase cruciale della Dakar." Dopo una prima settimana impegnativa, che ha incluso una tappa-marathon di 48 ore, i concorrenti godranno ora di una breve pausa prima che la rally-raid riprenda sabato. La seconda settimana promette sfide ancora più dure, con tappe più lunghe e terreni variabili.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA