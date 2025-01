Harrop Engineering mette il turbo alla Suzuki Jimny

La Suzuki Jimny è il fuoristrada compatto per eccellenza, grazie alle dimensioni contenute, al peso ridotto, all'ottima visibilità, e ad un sistema di trazione integrale che la rende capace di affrontare percorsi impegnativi e mulattiere dove auto più grandi potrebbero incontrare difficoltà. La vettura che conosciamo e che è stata offerta anche nell'ultima serie speciale, la Mata, con il 1.5 aspirato da 102 CV, è stata oggetto di studio da parte di Harrop Engineering, che propone un kit di sovralimentazione per la piccola off-road della casa di Hamamatsu. Questo annovera, tra i vari componenti, un compressore, una valvola bypass integrata, un grande radiatore per il sistema d'intercooler, ed un airbox personalizzato in fibra di carbonio composto da 2 pezzi.

Non manca una centralina ricalibrata che, insieme alle altre modifiche, porta la potenza a 134 CV per la variante a 3 porte con lo scarico di serie, e fino a 142 CV per quella a 5 porte, disponibile solo su alcuni mercati, che monta lo snorkel.

Quindi, un incremento di potenza minimo di oltre 30 CV ed una crescita di oltre 40 Nm per quanto riguarda la coppia massima.





