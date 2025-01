Maserati al CES Las Vegas con robo-MC20 Cielo e suv Grecale

Riflettori puntati su tre gioielli del Tridente - la supersportiva MC20 e il suv Grecale nelle versioni Trofeo e Folgore - al Consumer Elettronica Show (CES) di Las Vegas che si apre ufficialmente il 7 gennaio.

La presenza di Maserati a questo evento unico al mondo è il frutto della collaborazione con il Politecnico di Milano, l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA) e il partner negli equipaggiamenti hi-fi di bordo Sonus Faber.

Assieme al Politecnico di Milano, con cui Maserati collabora da tempo nell'ambito del progetto Artificial Intelligence Driving Autonomous (AIDA), la Casa del Tridente porta al CES un esemplare unico della MC20 Cielo equipaggiato con un AI-driver guidato dall'intelligenza artificiale sviluppato dai ricercatori del Politecnico di Milano.

La MC20 Cielo arriva in prima mondiale dopo le esperienze fatte con MC20 coupé guidata da un robo-driver sviluppato dall'ateneo milanese, che lo scorso 7 novembre - in condizioni di nebbia fitta - ha raggiunto la velocità di 285 km/h sulla pista dell'aeroporto di Piacenza-San Damiano. Si tratta della velocità più alta mai raggiunta da una vettura di serie guidata dall'intelligenza artificiale senza intervento umano.

La Maserati MC20 coupé detentrice del record, sotto l'egida del PoliMOVE Autonomous Racing Team (che fa parte della divisione Performance del progetto AIDA), sarà la safety car ufficiale durante l'Autonomous Challenge che si svolgerà dalle 14 alle 16 di giovedì 9 gennaio presso il circuito Las Vegas Speedway.

La nuova robo-Maserati MC20 Cielo è invece esposta al centro dello stand collettivo dell'Italian Trade Agency (ITA), dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA) e dell'Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature (AICA) presso il Las Vegas Convention Center (West Hall 3874) dedicato alle innovazioni tecnologiche italiane per la mobilità connessa e i veicoli autonomi. Grecale Trofeo e Grecale Folgore sono invece esposte nello stand presso la T-Mobile Arena del partner audio di Maserati Sonus Faber. L'azienda, che fa parte del colosso del settore McIntosh-Bose, presenta il 7 e l'8 gennaio - contestualmente alla presenza delle Grecale - i suoi nuovi prodotti, con tecnologie all'avanguardia e esperienze acustiche immersive.

Proprio avvalendosi dei due esemplari del suv Maserati, Sonus Faber permetterà ai visitatori di effettuareesclusivi test drive dinamici con autista attorno alla T-Mobile Arena un'opportunità straordinaria per sperimentare la qualità acustica dell'impianto audio Sonus Faber High Premium presente su entrambi i veicoli.

Grecale è infatti dotato di serie dell'impianto audio Sonus Faber Premium, costituito da 14 altoparlanti indipendenti che offrono una gamma sonora unica.

L'upgrade Sonus faber High Premium - disponibile come optional - utilizza invece 21 altoparlanti indipendenti che producono una risposta di frequenza fluida e una scena sonora dettagliata. L'impianto è stato premiato dall'EISA Committee quale migliore impianto audio in-car nel 2022 e nel 2023.

