Tutta l'India dei motori nel Bharat Mobility Global Event

Si aprirà a New Delhi il 17 gennaio l'edizione 2025 del Bharat Mobility Global Event, il più importante Salone motoristico dell'India.

La sua importanza è legata a quella del Paese, che è un mercato in costante crescita tanto da essere in corsa per diventare il terzo più grande al mondo nel 2027. L'industria automobilistica in India vale 240 miliardi di dollari, e contribuisce con il 7% al prodotto interno lordo della nazione.

Nella lingua Hindi la parola Bharat significa infatti India e funge da 'sigillo' per sottolineare il valore internazionale dell'evento. Ma se si analizza l'origine di Bharat dal Sanscrito - secondo alcune interpretazioni - significherebbe 'terra che sostenta', diventando dunque un forte messaggio nei confronti dell'obiettivo della sostenibilutà ambientale.

L'evento, viste le sue dimensioni, sarà ospitato in tre diverse strutture: quella di Bharat Mandapam (New Delhi), quella di Yashobhoomi Dwarka (New Delhi) e quella dell'India Expo Centre & Mart a Greater Noida. Complessivamente gli espositori avranno a disposizione 100mila metri quadri.

Il Bharat Mobility Global Expo 2025 - sottolineano gli organizzatori - è pronto a essere un evento trasformativo per il settore della mobilità, offrendo una piattaforma unica per mostrare innovazioni e progressi nei settori automobilistico e delle altre modalità di trasporto.

L'Expo svolgerà un ruolo fondamentale nel promuovere l'adozione di soluzioni di mobilità sostenibile e l'infrastruttura necessaria. Mentre il settore si muove verso sistemi più connessi e automatizzati, l'expo presenterà tecnologie all'avanguardia come software ed elettronica avanzati, veicoli automatizzati e gestione intelligente del traffico.

Facilitando anche le opportunità di networking per startup e aziende affermate, Bharat Mobility Global Event promuoverà - ribadiscono gli organizzatori - uno spirito di collaborazione essenziale per la crescita e fornendo una tabella di marcia per il settore per affrontare le sfide e le opportunità che lo attendono.

Lo stesso primo ministro Shri Narendra Modi ha sottolineato che "la necessità del momento è sviluppare un ecosistema di mobilità che sia sostenibile e in armonia con l'ambiente. Una mobilità ecosostenibile ed economicamente sostenibile è il futuro".



