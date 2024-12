Maserati ha celebrato i suoi 110 anni a dicembre

Mediante diversi eventi a livello mondiale, Maserati ha celebrato i suoi 110 anni nel mese di dicembre. Già dal 30 novembre, la Tridente Experience, a Modena, per due giorni ha ospitato un gruppo limitato di ospiti, tra cui i membri di Maserati Italia Club, la famiglia Panini, i nipoti di Ettore Maserati e l'attrice Matilda De Angelis. L'evento è stato il palcoscenico ideale per la presentazione della GranTurismo 110 ANNIVERSARIO.

Dal 1° dicembre, invece, Maserati Japan ha celebrato il 110° anniversario con una grande festa a Tokyo, nel prestigioso Prince Hotel, con 110 vetture del tridente, in rappresentanza della comunità di appassionati proprietari delle vetture del brand. Nell'occasione, la nuova GT2 Stradale è stata svelata da Takayuki Kimura, ceo di Maserati Japan.

Le celebrazioni per i 110 anni di Maserati sono proseguite Il 5 dicembre a Miami, dove il concessionario ufficiale ha organizzato un gala in collaborazione con il Concours Club, in concomitanza con la Miami Design Week, che ha riunito più di 100 clienti ed illustri membri del Concours Club. Nell'occasione, sono state esposte vetture leggendarie tra cui la 8CTF, la Maserati MC20 Icona, la MC20 Cielo e la MCXtrema, ed è stata posta al centro della scena la GranTurismo 110 ANNIVERSARIO.

L'otto dicembre è stata la volta di Shanghai e Pechino, dove, nel corso di due giorni, sono stati commemorati sia il 110° anniversario di Maserati che il 20° anniversario di Maserati in Cina.

Mentre il 12 dicembre, a Seoul, presso la residenza dell'ambasciatore italiano, Maserati ha accolto 160 ospiti tra media e concessionari e, a corollario dell'evento, c'è stata la presentazione della nuova GT2 Stradale.

"Sono orgoglioso di avere avuto l'opportunità di celebrare i 110 anni della storia di Maserati - ha commentato Santo Ficili, ceo di Maserati - ogni Maserati racconta una storia e, in occasione di questo importante anniversario, celebriamo gli innumerevoli viaggi compiuti a bordo delle nostre vetture.

Vogliamo cogliere questa occasione per unire la nostra comunità di appassionati e mostrare la splendida evoluzione del nostro Marchio. Vogliamo guardare con entusiasmo al futuro, impegnati ad offrire una combinazione unica di lusso italiano e prestazioni".

