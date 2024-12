Guida un bus con patente estera falsa, 68enne ai domiciliari

Guidava autobus con una patente estera falsa e senza un contratto di lavoro regolare. Per questo motivo, un 68enne, titolare dal 2018 di una pensione di anzianità, è stato posto agli arresti domiciliari dalla Polizia dell'Aquila.

Le indagini hanno preso il via lo scorso ottobre, quando l'uomo è stato multato dagli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Carsoli (L'Aquila) per mancata copertura assicurativa e per non aver esibito la carta di circolazione. In quell'occasione è stata sanzionata anche la ditta proprietaria del mezzo.

Nell'elaborare i dati relativi alla contravvenzione, la Polizia Stradale dell'Aquila ha scoperto che l'uomo era titolare anche di una patente italiana, declassata per ragioni anagrafiche a una categoria che non consente la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone, per motivi di sicurezza.

Successivi accertamenti, condotti con l'ausilio di personale specializzato in falso documentale, hanno rivelato che la patente di guida estera era stata falsificata, con modifiche alla data di scadenza e alle categorie abilitate, nel tentativo di aggirare le restrizioni previste dal Codice della Strada.

Inoltre, è stata verificata l'assenza di un contratto di lavoro regolare tra la ditta di trasporti e l'uomo. Quando il 68enne è stato convocato negli uffici della Sottosezione Polizia Stradale di Avezzano (L'Aquila), ha esibito una carta d'identità falsa, apparentemente rilasciata dallo stesso Stato estero indicato sulla patente di guida contraffatta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA