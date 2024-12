Stellantis allunga vita motori benzina Hemi V8 6.2 e 5.7

In controtendenza con l'andamento attuale del mercato, orientato alla diffusione di modelli elettrificati ed elettrici, Stellantis annuncia per gli Stati Uniti che nel 2025 continuerà a produrre e vendere i suoi esuberanti propulsori V8 a benzina Hemi di 5,7 e 6,2 litri, quest'ultimo da 710 Cv è accreditato dal Costruttore come il più potente motore a combustione interna montato su un Suv di serie.



Le due unità saranno proposte sul muscoloso Dodge Durango, sulle versioni SRT Helcatt appunto da 710 Cv e sulla R/T da 360 Cv.

L'annuncio coincide in parte con le celebrazioni per i 20 anni della produzione del Durango equipaggiato proprio con il propulsore Hemi.

"Con l'annuncio che la produzione di modelli Dodge Durango con motore Hemi continuerà nel 2025, Dodge sta sovralimentando le festività natalizie - sottolinea una nota diffusa da Auburn Hills -, consegnando direttamente dal caminetto un pacchetto regalo pieno di cavalli".

La decisione, fa sapere la Casa, è dovuta in parte alla domanda di mercato e alle reazioni dei consumatori. I modelli 2025 del Durango Helcat 6.2 e del Durango R/T 5.7 negli Stati Uniti sono già ordinabili.

"Durango e il motore Hemi formano una coppia potente - spiega Matt McAlear, Ceo del Marchio statunitense - e Dodge continuerà a produrre il Suv con motore a benzina più potente del pianeta nell'anno solare 2025. È la pietra miliare perfetta per la nostra celebrazione di 20 anni di modelli Durango alimentati da Hemi", avviata nel 2004.

