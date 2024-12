Nuova Lancia Ypsilon dal Roadshow alle Case Lancia

E' stato un mese fatto di migliaia di chilometri, quello del roadshow con cui la Nuova Lancia Ypsilon hanno girato le città italiane e che nei giorni scorsi è giunto al termine. Partita da Torino a metà novembre, l'auto il cui design è stato realizzato dal Centro Stile Lancia, ha attraversato l'Italia da Nord a Sud.

Il nastro di partenza non poteva che essere il capoluogo sabaudo, dove Lancia affonda le proprie radici, al quale è seguito Milano con le sue strade della 'moda'. La carovana di Nuova Ypsilon si è poi spostata da Milano a Roma, intraprendendo un viaggio su e giù per i colli romani e attraversando alcuni dei luoghi più iconici della città, dal Circo Massimo al Colosseo, da Piazza di Spagna alla Fontana di Trevi, fino a Piazza Navona.

Prima di tornare a casa, il tour ha toccato anche Napoli, per poi fare rientro al nord, prima a Milano e poi a Torino, il 17 e 18 dicembre. "Il roadshow della nuova Lancia Ypsilon - ha commentato Luca Napolitano, Ceo di Lancia - è stato un bel viaggio nel cuore della nostra Italia. Questo roadshow ci ha permesso di mostrare al pubblico non solo il design senza tempo e l'innovazione tecnologica della nuova Ypsilon, ma anche di celebrare lo stile e l'eleganza che da sempre contraddistinguono Lancia".

"La risposta del pubblico - ha detto ancora Napolitano -è stata fantastica: migliaia di persone hanno partecipato agli eventi organizzati nelle diverse tappe, dimostrando un grande interesse e un profondo legame con il nostro marchio. Continuano comunque le attività locali svolte dai concessionari. Quindi non mancheranno le occasioni per trovarsi con la Nuova Ypsilon".

L'invito del marchio è ora quello di recarsi presso una delle 160 Case Lancia presenti in Italia, ovvero gli showroom caratterizzati dalla nuova corporate identity del marchio, dove è possibile effettuare test drive su strada, saggiando le doti di maneggevolezza, efficienza e prestazioni del nuovo modello Lancia.

