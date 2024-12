Auto Salon Bruxelles, 10-19 gennaio con 63 Case costruttrici

Nei padiglioni dello storico centro espositivo Bruxelles Expo sono iniziati i lavori di allestimento della 101ma edizione dell'Auto Salon Bruxelles, uno dei classici eventi espositivi del settore che, quest'anno, viene nuovamente animato da una nutrita presenza di espositori.

Dal 10 al 19 gennaio 2025, comunicano gli organizzatori, l'evento che si svilupperà su 56.000 metri quadri potrà contare su 100 espositori di cui ben 63 marchi automobilistici tra quelli presenti direttamene e quelli rappresentati dalla rete commerciale in Belgio.

Presenti al Salone Abarth, Alfa Romeo, Alpine, Audi, Baic, Bmw, Bentley, Bugatti, Byd, Citroen, Corvette, Cupra, Dacia, Dfsk, Dodge, Dr, Ds, Evo, Fiat, Ford, Forthing, Honda, Hongqi, Hyundai, Ineos, Isuzu, Jeep, Kia, Kgm, Lancia, Lamborghini, Leapmotor, Lexus, Livan, Lotus, MaLucid, Maxus, Mazda, Mercedes, Mg, M-ero Microlino, Mini, Mobilize, Omoda-Jaecoo, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rimac, Seat, Skoda, Smart, Sportequipe, Subaru, Suzuki, Tesla, Tiger, Toyota, Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Volvo e Xpeng.

Questo dato, sottolineano gli organizzatori, corrisponde al 90,4% delle Case che animano il mercato automobilistico belga ed è comprensibile - nel momento di contrazione degli eventi espostivi di settore - con il fatto che il Salone dell'Automobile di Bruxelles è un evento di vendita ai privati, con una intensa attività di trattative e contratti che si trasformano mediamente nel 30% immatricolazioni complessive del Paese.

Altro elemento 'forte' dell'appuntamento belga è il fatto di essere diventato - dopo lo stop del Salone di Ginevra - la sede della cerimonia dello spoglio finale dei voti e della proclamazione del modello vittorioso nel Car of the Year 2025.

L'evento è in calendario per il giorno di apertura del Salone alle ore 11.

Ricordiamo che concorrono al riconoscimento l'Alfa Romeo Junior, la Citroën C3/ë-C3, la Cupra Terramar, la Dacia Duster, la Hyundai Inster, la Kia EV3 e la Renault 5 /Alpine A290. La proclamazione potrà essere seguita in streaming sul sito del Salone e su quello del Car of the Year.

