Al via pre ordini in Italia del quadriciclo Desner A05

Presentato in anteprima nazionale all'ultima edizione dell'Eicma, il nuovo quadriciclo leggero elettrico Desner A05 è ora prenotabile in "pre ordine" in Italia, con consegne previste per la seconda metà del 2015.

Dotato di proiettori con firma a Led, questo mezzo a quattro ruote di categoria L6e può essere guidato da 14 anni con patente AM e dispone di una batteria che assicura percorrenze sino a 120 km per ciclo di ricarica.

Dotato di due poltrone, due porte e portellone, l'A05 raggiunge come da normativa vigente la velocità massima di 45 km/h. Viene proposto a 9.900 euro con dotazione full optional che include climatizzatore, altoparlanti e cerchi in lega che calzano pneumatici 145/60 R13. L'impianto frenante è a disco sia all'anteriore sia al posteriore. Tra le sue caratteristiche salienti la plancia con tablet centrale da 9" con sistema operativo Android e presa Usb, connettività agli smartphone e altoparlanti.

La formula scelta dall'importatore prevede la possibilità di prenotare il mezzo con un piccolo anticipo che in caso di ripensamento verrà restituito senza penali.

