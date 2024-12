Volkswagen Polo festeggia 50 anni di storia

Nata per sostituire il Maggiolino e giunta a sei generazioni in mezzo secolo di storia. Volkswagen Polo nasce nel 1975, in un periodo fiorente del marchio di Wolfsburg diventando un modello innovativo ma anche accessibile.

Nel 2025 Volkswagen festeggia il 50° anniversario della piccola cittadina con oltre 20 milioni di auto vendute.

Presentata nel marzo 1975, basata sull'Audi 50, Polo si posizionava in una classe sotto la Golf e rappresentava un'auto a completamento l'allora famiglia di modelli a trazione anteriore. E, con il suo stile, la sua agilità, la maneggevolezza e i motori economici ha catturato lo spirito dei tempi.

Sono sei le generazioni e ciascuna ha apportato degli sviluppi, come il maggior spazio e comfort nonché motori ottimizzati. Nel 1987, la serie speciale limitata Polo Coupé GT G40 ha visto il debutto del compressore a spirale, che permetteva una maggior erogazione della potenza.

Un altro salto avanti è seguito dalla terza generazione, a partire dal 1994, che ha introdotto miglioramenti tecnologici: è stata una delle prime vetture della sua categoria a disporre di dotazioni di sicurezza come gli airbag.

Nel 1998, Polo è stata disponibile, per la prima volta, nella versione sportiva GTI. Mentre con la quarta generazione, nata nel 2002, si è visto un significativo aumento delle dimensioni e un nuovo livello di comfort e sicurezza con airbag frontali e laterali, servosterzo e ABS di serie.

La Polo V introdotto una serie di innovazioni digitali: dal 2009, i sistemi di infotainment e assistenza hanno reso la guida più confortevole e ha conquistato riconoscimenti anche nel motorsport: con la Polo R WRC, Volkswagen ha vinto il titolo del Campionato del Mondo Rally per quattro volte di fila a partire dal 2013.

Infine, la sesta generazione, l'attuale, si basa sulla matrice trasversale modulare MQB e nel 2017 ha stabilito nuovi standard in termini di connettività, sicurezza e dinamica di guida. Nel 2021, con il restyling di metà carriera, è stato introdotto un aggiornamento dei sistemi di assistenza fino a quel momento destinati a modelli di categoria superiore.



