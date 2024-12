Auto elettriche: sfidano le termiche anche sulle prestazioni

Parallelamente alla loro diffusione, le auto elettriche hanno iniziato ad occupare diverse nicchie di mercato, non disdegnando quelle dedicate alle vetture pensate per la guida e le prestazioni pure; così, non è difficile trovare nei listini delle varie case costruttrici auto dalla spiccata propensione per il fun to drive, in diversi segmenti.

Partendo dalle vetture intorno ai 4 metri è difficile non notare la presenza della Alpine A290, una piccola sportiva a batteria derivata dalla nuova R5 E-Tech electric, con ben 220 CV di potenza ed un peso di 1.479 kg che scatta da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi, ed offre un sound caratteristico, ed un infotainment pensato per migliorare le performance del pilota nei trackday.

Se la piccola made in Dieppe è una trazione anteriore, e si appresta ad ereditare il ruolo che fu della Renault Clio R.S., per rimanere in famiglia; la smart #1 Brabus, poco più lunga, con i suoi 4,27 metri, è una integrale, per via dei suoi due motori elettrici che le consentono di scaricare a terra ben 428 CV tramite entrambi gli assi, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in soli 3,9 secondi. Numeri che farebbero impallidire anche la regina delle hatchback sportive, la Honda Civic Type R, che eroga 329 CV, e tocca i 100 km/h con partenza da fermo in 5,4 secondi. Certo, la velocità massima della smart è limitata a 180 km/h, e la Civic Type R allunga fino a 275 km/h, ma nel misto la sfida sarebbe avvincente. Salendo verso i segmenti più esclusivi del mercato, la Porsche Taycan Turbo GT, con i suoi 1.034 CV ha percorso un giro del vecchio Nurburgring in un tempo di 7'07"55 superando le performance di supercar specialistiche come la Nissan GT-R Nismo, la McLaren 600 LT, e la Gumpert Apollo Sport. La più sportiva delle Taycan, con il pacchetto Weissach, scatta da 0 a 100 km/h in 2,2 secondi e tocca i 305 km/h di velocità massima.

Sul fronte delle prestazioni pure, la Tesla Model S Plaid da 1020 CV, promette uno scatto ancora più portentoso da 0 a 100 km/h, in un tempo di 2,1 secondi, mentre la velocità massima tocca i 322 km/h. Un'accelerazione in grado di tenere testa anche alla nuova hypercar Ferrari, la F80, che va da 0 a 100 km/h in 2,15 secondi e che stacca la Lamborghini Revuelto di ben 3 decimi.

Certo, con il motore termico il sound fa la differenza, e il coinvolgimento cambia, ed allora ecco che Hyundai risponde a questa esigenza con un'elettrica camaleontica, la Ioniq 5 N, capace di driftare, di avere performance di tutto rispetto, con uno 0-100 km/h coperto in 3,4 secondi ed una velocità massima di 260 km/h, ma anche di simulare un cambio vero con i comandi al volante, ed il sound di una termica autentica, con tanto di taglio di potenza che si avverte allo scarico e scoppiettii in rilascio.

Insomma, le elettriche stanno cambiando, anche sul fronte delle prestazioni e della guida, in una sfida alle termiche che viene rilanciata di mese in mese, e sta portando a progressi sempre più evidenti in tempi sempre più rapidi.

