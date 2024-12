Audi e-tron trip planner è esteso a tutta la gamma elettrica

Una pianificazione dell'itinerario adattiva e in continuo aggiornamento. Audi ha integrato nel sistema di navigazione un pianificatore in grado di selezionare una strategia di viaggio ottimale che tiene conto dell'autonomia della batteria della vettura e delle tempistiche di viaggio.



Noi di ANSA Motori abbiamo provato il sistema, al debutto con Audi Q6 e-tron e oggi disponibile su tutta la gamma elettrica del marchio. Nel nostro caso l'abbiamo testato a bordo del suv SQ6 e-tron, modello che è in grado di ricaricare sino a una potenza di 270 kW.

Alla partenza dell'itinerario abbiamo selezionato una destinazione sul sistema di navigazione che, in automatico, è stato in grado di pianificare l'itinerario individuando i punti di ricarica nelle vicinanze del percorso principale dove poter far tappa alle colonnine.

Tra le impostazioni è possibile anche selezionare la percentuale di carica che si desidera avere nel momento di arrivo alla stazione compresa tra un minimo del 2% e un massimo del 20%. Inoltre, il sistema adatta le strategie di viaggio e ricarica in funzione di molteplici parametri, includendo ora anche le condizioni meteo e i pericoli Car-to-X.

La prova ci ha portato dalla zona di Verona sino ad Affi, dove è presente una stazione di ricarica in HPC (High Power Charging) gestita da Ionity, join venture nata nel 2017 e fondata da diversi costruttori europei, tra cui il Gruppo Volkswagen.

Durante il viaggio sul sistema di navigazione vengono visualizzate tutte le stazioni di ricarica presenti sul territorio, il numero totale di colonnine presenti e quelle libere, nonché la potenza di ricarica.

Tra le impostazione del sistema è possibile anche selezionare la visualizzazione solo delle stazioni di ricarica incluse nel circuito Audi Charging, servizio attivo in 29 Paesi europei e integrante con un unico contratto e tariffe agevolate oltre 700mila punti di ricarica, dei quali oltre 52mila in Italia.

Prima di giungere alla colonnina di ricarica, la vettura ha iniziato la gestione termica (riscaldamento o raffreddamento) della batteria: quando la navigazione prevede una sosta presso una colonnina ad alta velocità, nei 30 minuti antecedenti il raggiungimento della stazione, viene attivato in automatico il sistema di gestione termica della batteria così che questa possa assorbire energia il più rapidamente possibile.

Il tempo di ricarica della SQ6 e.tron è stato di 20 minuti per passare dal 19 al 78% di carica della batteria per un totale di 59 kWh accumulati.



