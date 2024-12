"San Nicolò in moto" raccoglie 28mila euro per bimbi poveri

La 28/a edizione di "San Nicolò si mette in moto" ha raccolto oltre 28mila euro, di cui più della metà è stata investita in acquisti pratici a favore di associazioni e case-famiglia che si occupano di bambini svantaggiati: latte in polvere, frutta, verdura, cibi, articoli per l'igiene, pentole, piumini, articoli di cancelleria e anche alcuni divani. In questa prima quota è inclusa la spesa obbligatoria per San Nicolò, cioè i giocattoli, che sabato 7 dicembre il Santo ha consegnato ai bambini, scortato dalla consueta nuvola di motociclisti.

La restante cifra è stata ripartita tra le associazioni Agmen, Io Tifo Sveva e I Bambini Del Danubio.

Da 28 anni, il primo sabato di dicembre, a Trieste si svolge la rombante carovana di "San Nicolò si mette in moto", epilogo di un lungo lavoro di preparazione del Circolo ricreativo della Polizia Locale "Roberto Tommasi", per raccogliere denaro per bambini bisognosi.

"Una gara di generosità, bellissima, gioiosa e coinvolgente, per la quale ringrazio di cuore il Circolo ricreativo della Polizia Locale e tutti coloro che in tantissimi hanno voluto partecipare", ha commentato l'assessore alle Politiche della Sicurezza cittadina Caterina de Gavardo: "Il lungo serpentone di moto, i doni, i bambini sorridenti sono il miglior risultato che si potesse raggiungere".

Le collette iniziano settimane prima della manifestazione, tra le forze dell'ordine in primis e in altri luoghi di lavoro, che tradizionalmente partecipano con una squadra a un tradizionale torneo di calcetto cui quest' anno hanno partecipato 15 squadre e vinto dalla Guardia di Finanza, davanti alla Polizia Locale di Trieste e alla Polizia Slovena (SD Centaver).



