Renault e la ricetta del marketing emozionale nel mondo

È un marketing di tipo emozionale, quello che ha modificato profondamente l'immagine di Renault negli ultimi anni. La caratteristica della strategia del marchio francese è quella che è stata confermata anche da Arnaud Belloni, che novembre 2020 ha raggiunto il Gruppo Renault in qualità di VP, direttore marketing global marca Renault.

"Cambiare il volto di un'azienda automobilistica - ha raccontato Belloni - è un'operazione difficile perché i cicli di produzione dei nuovi modelli sono lunghi, anche dai sei ai dieci anni. Non si può aspettare tanto tempo e per questo il marketing è un lavoro interessante, in grado di cambiare l'immagine più velocemente. Volevamo cambiare l'immagine di Renault prima dell'arrivo di R5 e così è stato".

53 anni, Belloni è stato direttore marketing, comunicazione e sport per Citroën a livello mondo dal 2015. Ha poi avviato il nuovo posizionamento della marca e lanciato gli ultimi modelli, come C3 e C5 Aircross. Vanta oltre 34 anni di esperienza nel settore automobilistico, in Francia e sui mercati internazionali, conseguita lavorando con diversi costruttori.

"Siamo partiti dalla certezza che le persone amano ancora le auto - ha spiegato Belloni - per realizzare auto che piacessero.

Sembra ovvio ma è proprio quota la base del nostro marketing: fare quello che le persone vogliono, anziché spendere tanti soldi per fare in modo che le persone facciano quello che in realtà non vogliono fare".

Arnaud Belloni inizia la sua carriera nell'industria automobilistica nel 1993, nei team marketing di Renault. Nel 1999, assume la responsabilità del Dipartimento Prodotto e, successivamente, della Direzione Marketing della marca Skoda in Francia. Entra a far parte di Fiat nel 2004 dove assume, in particolare, le posizioni di direttore marketing e comunicazione delle marche Fiat, Alfa Romeo e Lancia in Francia e, in seguito, quella di direttore della marca Lancia in Francia.

Nel 2011, entra a far parte dei team del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles a Shanghai come direttore marketing della regione Asia Pacifico. "Il brand - ha detto ancora Belloni - per noi è come un gioiello fragile del quale prendersi cura sempre. Vogliamo raccontare una storia, in mondo dominato dai social network. Vogliamo fare di Renault una marca unica. Il mio lavoro è parlare al cuore delle persone e spendo tanto tempo a spiegare la nostra tecnologia, il design e la storia del brand per un approccio emozionale al marketing".



