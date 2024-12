Aprono gli ordini di Citroën C3 in versione Hybrid

Citroën C3 è anche ibrida. La nuova versione Hybrid del modello francese, selezionato tra i sette finalisti dell'ambito premio Car of the Year 2025, è ora ordinabile a un prezzo di listino che parte da 20.550 euro.

Al fianco delle versioni benzina ed elettrica si posiziona la Hybrid, che con la sua tecnologia permette a C3 di muoversi in modalità elettrica ad una velocità massima di 30 km/h (per massimo un chilometro) sfruttando la spinta del motore elettrico da 21 kW e, nelle fasi di rilascio, il motore elettrico passa alla funzione di generatore, catturando l'energia cinetica e ricaricando la batteria da 48 Volt e con una capacità di 0,9 kWh.

L'avvio delle vettura è in elettrico e, in determinate condizioni, il tre cilindri 1.2 litri da 100 CV rimane spento.

Il motore benzina è supportato da una batteria agli ioni di litio da 48 Volt e dal cambio a doppia frizione a 6 rapporti eDCT, integrato con l'elettromotore.

Le prestazioni dichiarate evidenziano uno scatto da 0 a 100 km/h in 11 secondi, con una coppia istantanea fornita dal motore elettrico. Questo sistema risulta particolarmente efficace nelle ripartenze, dove attenua il fenomeno del "turbolag" e garantisce una reattività immediata alla pressione dell'acceleratore.

Inoltre, grazie Ciclo Miller e alla tecnologia avanzata, il motore riduce i consumi e le emissioni.

Sono due gli allestimenti disponibili e l'equipaggiamento dalla versione base comprende: climatizzatore, sensori di parcheggio, Citroën Head Up Display, Sospensioni Citroën Advanced Comfort, ruote da 17 pollici, tetto bicolore con barre, My Citroën Drive con schermo centrale da 10,25 pollici, Sedili Citroën Advanced Comfort.

