All'asta una Shelby GT500 appartenuta a Carroll Shelby

Andrà all'asta da Mecum una delle 18 Shelby GT500 del 1969 uscite dalla fabbrica con il colore giallo sulla carrozzeria e appartenuta a Carroll Shelby.

Le serie di Shelby nate su base Ford Mustang, tra cui sia la Shelby GT350 che la Shelby GT500, sono state tra le più amate V8 americane degli anni Sessanta. La Shelby GT500 protagonista dell'asta è una dei soli 18 esemplari originariamente rifinite in giallo Grabber ed è stata per qualche tempo nel garage di Carroll Shelby stesso. Insieme all'auto sarà consegnata una copia del suo titolo di proprietà redatto dallo Stato della California, insieme alla documentazione completa, con il modulo d'ordine, la fattura di vendita e il manuale del proprietario.

La Shelby GT500, introdotto nel 1967, è stata progettata principalmente per gare di accelerazione, durante le quali poteva contare sul motore V8 da 355 CV. L'auto ha alcuni componenti della carrozzeria in fibra di vetro per ridurne il peso, sospensioni aggiornate e freni pensati per ottimizzare le prestazioni.

L'auto, che conserva l'originale colore giallo Grabber ed è dotata del motore Cobra Jet V8 accoppiato ad un cambio manuale a 4 marce, sarà messa all'asta da Mecum l'11 gennaio.



