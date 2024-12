'A rischio servizi taxi e noleggio con conducente'

Le modifiche normative rischiano di compromettere l'operatività del trasporto pubblico non di linea.

In Piemonte sono coinvolti 1.746 taxi e 488 auto di noleggio con conducente. A lanciare l'allarme è Confartigianato Trasporti Torino, secondo la quale "è a rischio l'intero settore con gravissime ripercussioni lavorative ed economiche e si compromette il futuro del trasporto pubblico non di linea, cruciale per la mobilità e il turismo in Piemonte e a Torino". "Confartigianato continuerà la sua azione - afferma Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino - nel segno della salvaguardia della professionalità degli operatori del settore e della sicurezza degli utenti. Il settore. Non può più essere gravato di ulteriori oneri che appesantiscono e penalizzano le imprese, senza offrire vantaggi in termini di una migliore organizzazione dei servizi offerti ai cittadini ed agli utenti".

Di fronte a questa situazione, in particolare all'introduzione del foglio di servizio elettronico, Confartigianato ha chiesto un incontro urgente al governo per affrontare e risolvere le criticità che rischiano di mettere in seria difficoltà l'intero comparto.



