Trasformare vecchia Mercedes E in Rolls,in Kazakistan si può

Il Kazakistan, lo Stato a cavallo tra Asia ed Europa, non è certo noto per la sua industria automobilistica, che vanta una produzione limitata nei primi sette mesi del 2024 a 63.370 unità (- 19.3%) e sostanzialmente fornita dalla locale Allur situata a Kostanay, da Hyundai Trans Kazakhstan e da Hyundai Trans Almaty di Almaty.

E non lo è nemmeno per possedere grandi tuner, del calibro di Brabus, Mansory e AMG. O specialisti e restauratori d'auto d'epoca. Tuttavia l'iniziativa 'automobilistica' di un piccolo artigiano kazako ha fatto il giro del mondo attraverso i social dopo che il sito locale http://kak-eto-sdelano.livejournal.com ha pubblicato le immagini di una sua inconsueta quanto originale realizzazione.

Partendo da una vecchia e mal ridotto Mercedes Classe E serie W124 degli Anni '90, in una bottega tutt'altro che moderna e attrezzata (e utilizzando come riferimento delle fotografie stampate su carta A4) il carrozziere ha infatti costruito una Rolls-Royce con tanto di imponente griglia cromata e porte con apertura a libro.

La replica è evidentemente approssimativa, per ricordare - con diverse licenze estetiche e dimensionali - la Phantom pre-facelift.

L'intero kit carrozzeria sembra essere fatto di fibra di vetro e plastica. Dopo abbondanti quantità di stucco, successive levigature a mano, strati di primer e una mano finale di vernice bianca, la falsa Phantom sembra davvero convincente.

Questo anche se l'artigiano che ha fornito la griglia frontale - in pseudo stile Pantheon - forse non si è impegnato troppo nel replicare uno degli elementi più caratterizzanti delle Rolls.





