Psa, 'per giudici serve consumatori collaborino su airbag Takata'

In merito alla notizia sulla vicenda della campagna di richiamo Takata diffusa nei giorni scorsi sulla base di un comunicato del Codacons, Stellantis sottolinea che "la Corte di Appello di Torino ha preso atto dei progressi compiuti da Psa Italia nell'ambito della campagna di richiamo e ha evidenziato la necessità che le associazioni dei consumatori collaborino con Psa Italia per una più rapida conclusione della campagna di richiamo". La Corte di Appello, precisa Stellantis Italia, "ha richiesto un piano di azione diverso da quello inizialmente tracciato dal Tribunale di Torino, di fatto superando il termine del 31 gennaio 2025 imposto dal Tribunale per la sostituzione degli airbag nelle vetture che avevano effettuato il check-in alla data del 23 settembre 2024".

"In sintesi - aggiunge Stellantis Italia - Psa italia dovrà produrre, entro il 15 gennaio, tutta la documentazione comprovante le attività sinora svolte nell'ambito della campagna di richiamo. Ciò sia con riferimento all'andamento della sostituzione degli airbag, sia per quanto riguarda le comunicazioni ai circa 30.000 soggetti che ad oggi, nonostante le plurime comunicazioni inviate da Psa Italia, non hanno ancora eseguito il necessario "check-in" online messo a disposizione per supportare un'efficace azione di richiamo vista la quantità di veicoli coinvolti nel richiamo".



