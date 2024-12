Nuova Lancia Ypsilon torna a Milano con il suo roadshow

Si è conclusa ieri la quinta tappa del roadshow della Nuova Lancia Ypsilon, che ha toccato per la seconda volta la città di Milano. La flotta composta da dieci esemplari, in configurazione ibrida ed elettrica, ha attraversato le vie della città e toccato i quartieri più innovativi e sostenibili.

Dal Museo del Novecento alla Pinacoteca di Brera, la carovana di nuove Lancia Ypsilon ha attraversato la città puntando sull'incontro tra classico e moderno. "La Nuova Lancia Ypsilon - ha dichiarato Luca Napolitano, Ceo del marchio Lancia - rappresenta un'autentica opera d'arte in movimento, un'icona di eleganza italiana che unisce tradizione e innovazione. Siamo orgogliosi di portare questa esperienza unica nelle strade di Milano, un palcoscenico perfetto per celebrare il design senza tempo, la sostenibilità e la tecnologia avanzata del nostro nuovo modello".

Il tour cittadino è proseguito poi verso CityLife, il nuovo quartiere moderno e sostenibile di Milano, noto per i suoi grattacieli, l'ampio parco urbano e il design avanguardistico tra storia e sostenibilità. La versione ibrida di Nuova Lancia Ypsilon protagonista a Milano è alimentata da un motore ibrido di ultima generazione, con cilindrata di 1.2 L da 100 CV (74 Kw), tecnologia 48V a 3 cilindri, abbinato al cambio automatico e-DCT a 6 rapporti e sistemi di manovra a basso consumi.

La flotta ha poi attraversato il quartiere Isola, frequentato da artisti, creativi e giovani imprenditori, invitando ad una visita presso una delle 160 Case Lancia presenti in Italia, ovvero gli showroom caratterizzati dalla nuova corporate identity del marchio, dove è possibile effettuare emozionanti test drive su strada, saggiando le doti di maneggevolezza, efficienza e prestazioni del nuovo modello Lancia.

L'offerta finanziaria dedicata alla nuova arrivata in casa Lancia, fino al 31 dicembre, consente di mettersi subito al volante della Nuova Ypsilon Ibrida con una rata mensile di 200 euro per 48 mesi. In alternativa, la Nuova Ypsilon Elettrica è disponibile a 200 euro per 36 mesi. Al termine del finanziamento, il cliente può scegliere se sostituire, tenere o restituire il veicolo.



