Museo Tazio Nuvolari torna a New York con "aroundMEny"

Il 17 dicembre presso l'Istituto Italiano di Cultura a New York verrà presentato il progetto "aroundMEny", Ideato da Fabio Castagna, Ceo di GlobalMedia - partner strategico dell' Automobile Club Mantova. AroundMEny è un'esperienza che trasforma le strade pulsanti di New York in una scoperta delle meraviglie italiane. Con un semplice tocco turisti e italo-americani residenti a New York esploreranno itinerari storici, attrazioni italiane, gastronomia, monumenti, cinema, musei, e eventi. Oltre 270 i "Punti Interattivi" funzionanti esclusivamente a New York (Controllo Gps).

GlobalMedia, partner multimediale del Museo Tazio Nuvolari, rende omaggio al "Mantovano volante" con un esclusivo "Punto interattivo" nella Vanderbilt Avenue a Manhattan, per lasciare un segno dove nel 1936, presso il circuito Roosevelt Raceway, Nivola conquistò la vittoria nella Coppa Vanderbilt, battendo tutti con la sua mitica Alfa Romeo, Scuderia Ferrari.

Arricchito da foto e video d'epoca e effetti olografici che riportano in vita la leggendaria Alfa Romeo di Nuvolari, il tributo è stato realizzato grazie alla collaborazione fra il Responsabile della DigitalBank del Museo Tazio Nuvolari Fabio Castagna e il Direttore del Museo Giuseppe Pottocar.

A partire da febbraio 2025, i visitatori di New York potranno contattare il tour operator "Per Le Strade di New York" per ricevere informazioni su come accedere al servizio.



