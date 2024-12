Codice Strada: Mit, nessuna punizione su farmaci con cannabis

Non ci saranno punizioni per chi viene trovato alla guida positivo a sostanze stupefacenti per aver preso farmaci con cannabinoidi. Lo affermano fonti del Ministero dei Trasporti spiegando che è in arrivo una circolare che farà chiarezza sul punto e che sarà necessaria una ponderazione caso per caso senza prevedere divieti assoluti di guida. "Basta fake news sul nuovo codice della strada - afferma il Mit - Dopo aver chiarito ripetutamente che non cambiano i limiti per l'assunzione di alcol, confermiamo che, grazie alla sollecitazione di Matteo Salvini, è al vaglio una circolare che chiarisce la questione relativa ai pazienti che assumono farmaci, anche con derivati dei cannabinoidi. Anche sul punto, si ribadisce che i pazienti dovranno continuare a seguire quanto già oggi riportato nei prontuari terapeutici e riferirsi alle indicazioni del proprio medico curante". "Non vi è quindi nessun divieto assoluto di guida per tali pazienti - proseguono le fonti del Mit - ma una necessaria ponderazione caso per caso, in base allo stato di salute del singolo e alle terapie somministrate, come già avviene oggi. La differenza sostanziale rispetto al passato è che ora le Forze dell'Ordine avranno strumenti di controllo indipendenti dallo stato di alterazione".

"A chi fa terrorismo mediatico e inutili polemiche - proseguono le stesse fonti - va ricordato che dopo i 3.039 morti per incidenti nel 2023 è necessario invertire la tendenza con regole chiare e certe. Consumare stupefacenti per sballarsi e mettersi alla guida non è un diritto".



