Brembo ottiene la certificazione per la parità di genere

Brembo ha ricevuto la certificazione per la parità di genere rilasciata da Dnv, ente leader nella certificazione di sistemi di gestione accreditati. L'attestazione è il risultato "dell'impegno continuo di Brembo nel promuovere la diversità, l'equità e l'inclusione all'interno dell'organizzazione", spiega una nota. In Brembo, le attività, i progetti e i processi riguardanti i temi della diversità, equità e inclusione sono integrati in un quadro complessivo che si sviluppa su tre assi principali: genere, generazione e cultura. La certificazione rappresenta "un'opportunità per sistematizzare le numerose iniziative e far crescere le persone intorno a queste tematiche, mettendo in evidenza l'impegno di Brembo nel creare una cultura che valorizzi e includa le molteplici diversità", conclude la nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA