In moto con San Nicolò per portare i doni a bimbi in difficoltà

E' arrivato in piazza Unità d'Italia a bordo di un taxi. Scortato dalle forze dell'ordine, è stato accolto da centinaia di moto e vespe schierate a formare un corridoio. Una volta sceso dal mezzo ha salutato i bambini che lo attendevano, offerto caramelle e si è reso disponibile a foto e selfie. Poi è partito in sidecar per un viaggio solidale a tappe, scortato questa volta dal corteo di moto, circa 700 secondo gli organizzatori. Torna oggi a Trieste l'iniziativa "San Nicolò si mette in moto", giunta alla 28/a edizione: un'occasione che permette al Santo di incontrare i bambini meno fortunati e consegnare loro doni.

Video In moto con San Nicolo' per portare i doni a bimbi in difficolta'





A promuovere il pomeriggio solidale è il Circolo ricreativo della polizia locale "Roberto Tommasi". Oltre 22mila gli euro raccolti, che, secondo quanto spiegato dagli organizzatori, sono stati trasformati in regali per 136 bambini e in offerte a disposizione di associazioni ed enti per l'acquisto di beni e per garantire l'accesso alle cure a chi è in difficoltà. Tra i destinatari ci sono organizzazioni come Agmen, Io Tifo Sveva, Bambini del Danubio, Casa Famiglia Gesù Bambino e Casa Famiglia La Madre. La colletta solidale è stata realizzata attraverso varie iniziative promosse nel corso dell'anno e con il coinvolgimento diretto della polizia locale. Motociclisti e scooteristi oggi indossavano tutti la divisa di ordinanza: una t-shirt arancione segno distintivo di adesione al progetto "since 1997".



