Rientra l'allerta smog in tutta l'Emilia-Romagna

Rientra l'allerta smog in Emilia-Romagna da domani, 7 dicembre, e almeno fino a lunedì 9, quando è atteso il nuovo bollettino dell'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpae). Cessano le misure emergenziali che fino a oggi sono in vigore nelle province di Piacenza, Parma, Modena e Reggio Emilia. Il resto del territorio aveva già il bollino "verde". Da domani, tra le altre, non ci saranno dunque più limitazioni alla circolazione anche per i veicoli diesel Euro 5 (dalle 8.30 alle 18.30) nei comuni con più di 30mila abitanti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA