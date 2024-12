Fiat mantiene il primato di volumi nel gruppo Stellantis

La concorrenza nel settore automotive si fa sempre più agguerrita ma alcuni brand storici mantengono un ruolo di primo piano, come Fiat che è primo per volumi all'interno del gruppo Stellantis proprio nell'anno dei 125 anni dalla fondazione.

Nei primi undici mesi del 2024, Fiat ha registrato numeri significativi nei suoi quattro "mercati domestici" con una quota del 20,9% in Brasile, dell'11% in Italia, dell'11,5% in Turchia e del 60% in Algeria.

"Negli ultimi undici mesi, abbiamo lavorato diligentemente per mantenere la nostra rilevanza globale e consolidare la nostra posizione di marchio numero uno in termini di volume nel gruppo Stellantis. Nel 2024, abbiamo rafforzato la nostra leadership in Brasile grazie a una gamma strutturata e rinnovata, insieme a nuovi lanci" ha dichiarato Olivier Francois, CEO di Fiat e Cmo globale di Stellantis, proseguendo: "La gamma Fiat è in una fase di transizione impegnativa, con diversi modelli usciti dalla gamma a metà del 2024, mentre Grande Panda e 500 Hybrid sono in arrivo nel 2025. Nonostante ciò, Fiat rimane il marchio leader in Italia, guidato dalle ottime performance di Panda e dalla nostra leadership nel settore dei veicoli commerciali, dove Fiat Professional e il Ducato continuano a eccellere. Anche in Medio Oriente e Africa abbiamo mantenuto il nostro ruolo chiave in Turchia e in Algeria".

Nel mercato italiano il marchio torinese conserva il primato nel segmento A grazie alla Panda che vanta una quota del 58,5% nel mese di novembre e una quota del 55,7% nei primi undici mesi. La Topolino guida il mercato dei quadricicli con una quota del 26% nel periodo che va da luglio a novembre, raggiungendo una quota del 37% nel segmento dei quadricicli elettrici. Anche Fiat Professional registra risultati interessanti: sono 43mila le immatricolazioni e una quota di quasi il 24%, confermandosi leader anche nel mercato dei veicoli commerciali elettrici con oltre il 32% di quota di mercato a novembre.

Nel mese di novembre in Brasile il marchio ha concluso registrato 49mila auto vendute e una quota di mercato del 20,2%, con una quota di mercato annuale del 20,9% e oltre 471 mila auto vendute.

Un altro mercato in cui il marchio sta raccogliendo i suoi frutti è la Turchia, dove ha raggiunto una quota di mercato dell'11,5% da inizio anno, con 122mila unità vendute. Il mercato è dominato dal modello Egea (la Fiat Tipo), essendo l'auto più venduta con oltre 76 mila auto vendute.

Infine, anche il mercato algerino rappresenta per il brand un'area interessante grazie alle 59mila unità vendute nei primi undici mesi del 2024, pari al 60% della quota di mercato. I promettenti risultati sono stati ottenuti anche grazie alle performance di Fiat Doblò, il veicolo più venduto sul mercato con oltre 23 mila unità vendute.

