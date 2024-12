Il Consumer Electronic Show 2025 si racconta il 12 dicembre

Gli organizzatori del Consumer Electronic Show di Las Vegas, il più importante evento mondiale dedicato all'innovazione e alle tecnologie digitali, si racconterà nelle sue innumerevoli sfaccettature - così come previsto per l'edizione 2025 che si aprirà con i media days il 5 e 6 gennaio - in una conferenza stampa virtuale che si svolgerà giovedì 12 dicembre alle 9:00 Eastern Time Zone (ET) cioè alle 15:00 di Roma.

Come sottolinea la Consumer Technology Association (CTA), che presiede alla organizzazione del CES, questa sarà una esclusiva opportunità per ascoltare direttamente dai dirigenti e dagli addetti ai lavori impegnati nella'evento di Las Vegas e scoprire che cosa verrà svelato all'edizione 2025.

Secondo il calendario fornito da CTA, durante i media days del 5 e 6 gennaio si svolgeranno numerose e interessanti conferenze stampa, tra cui - per restare nell'ambito dell'automotive e dei veicoli - quelle di Bosch, Toyota e John Deere (oltre a quelle di AMD, LG Electronics, Samsung, Siemens, SK Hynix, Sony TCL e Qualcomm). Presenti anche Hyundai, Mercedes, Goodyear Per coloro che non potranno partecipare di persona, alcuni contenuti selezionati saranno disponibili per la visione sul sito www.ces.tech. Durante il primo dei media days (5 gennaio) si svolgerà anche CTA Tech Trends to Watch, che è la vetrina annuale delle ultime ricerche e tendenze tecnologiche che verranno svelate al CES 2025.

A seguire nello stesso giorno (5 gennaio) subito dopo Tech Trends to Watch, si svolgerà la sessione di incontri Unveiled Las Vegas dove i media potranno incontrare gli espositori e ottenere in anteprima le informazioni sulle innovazioni rivoluzionarie che debutteranno all'evento di Las Vegas- L'automotive In primo piano anche il 6 gennaio con un intervento di Volvo Group che - assieme a Accenture, Delta, Panasonic Holdings Corporation e SiriusXM - interverrà dopo discorso principale del fondatore e ceo di Nvidia Jensen Huang.

Di spicco il 6 gennaio anche il convegno 'The Trusted Resource on the EV Future' organizzato dagli analisti di Cox Automotive, il colosso statunitense dei servizi di consulenza per il mercato dell'auto.



