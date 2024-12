Renault Espace, 32 Adas per il massimo di comfort e sicurezza

Per garantire la miglior protezione ai suoi passeggeri e agli altri utenti della strada, nuovo Espace si posiziona ai massimi livelli in termini di sicurezza attiva e passiva. È dotato di 32 dispositivi di assistenza alla guida (Adas) suddivisi in tre categorie: sicurezza, guida e parcheggio.

In particolare, con gli allestimenti Iconic ed Esprit Alpine è disponibile l'Active Driver Assist. L'Highway and Traffic Jam Companion, già noto nella gamma Renault, si adatta al contesto ampliando il suo campo di applicazione al di là delle strade a scorrimento veloce. Consente infatti al conducente di interpretare, nelle migliori condizioni, gli elementi che incontra su ogni tipo di strada. Questa prestazione di guida autonoma di 2° livello integra l'Adaptive Cruise Control con funzione "Stop & Go", l'assistenza al mantenimento nella corsia, i dati di geolocalizzazione e mappe specifiche che consentono al veicolo di adattarsi al tipo di percorso. Integrato nell'Active Driver Assist c'è anche il riconoscimento dei segnali di limite di velocità (Traffic-sign recognition and over-speed prevention o TSR/OSP) che può essere utilizzato singolarmente. Nuovo Espace è dotato, in opzione, di un Head-up Display di grandi dimensioni (9,3").

La multiview 3D camera 360°, consente, grazie a quattro telecamere, di visualizzare tramite il sistema OpenR Link una modellizzazione 3D di Nuovo Espace nell'ambiente circostante. La vista panoramica o aerea (bird's eye view) dell'ambiente circostante consente di effettuare manovre in tutta sicurezza. I fari di nuovo Espace sono dotati (in funzione delle versioni) di tecnologie che ottimizzano le prestazioni di illuminazione in ogni circostanza: la Led Adaptative Vision per gli anabbaglianti e la Led Matrix Vision per gli abbaglianti. Il comfort visivo del conducente di Nuovo Espace è, pertanto, migliorato senza pregiudicare quello di chi guida i veicoli circostanti. Nuovo Espace è anche dotato di frenata automatica di emergenza anteriore, posteriore e funzione incrocio (Active Emergency Braking System o AEBS e Rear AEB), sensore di angolo cieco (Blind Spot Warning), assistenza al mantenimento della corsia (Lane Keeping Assist), allerta di superamento della linea di carreggiata (Lane Departure Warning), allerta di cambiamento di corsia (Lane Change Warning), sistema di sorveglianza dell'attenzione del conducente (Driver Attention Alert), controllo di stabilità del rimorchio (Trailer Stability Assist).

Per quanto riguarda l'esperienza di guida sono disponibili a bordo: il regolatore e il limitatore di velocità, Adaptive Cruise Control con funzione "Stop & Go", l'allerta di distanza dal veicolo che precede (Distance Warning), l'assistenza alle partenze in salita (Hill Start Assist), mentre per le manovre di parcheggio ci sono i sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali, l'alert di uscita dal parcheggio in retromarcia (Rear Cross Traffic Alert) e l'alert di uscita sicura degli occupanti (Occupant Safe Exit Alert).



